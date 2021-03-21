Площадь пожара в здании казанского ГУМа возросла до 60 кв. м

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Площадь пожара в здании ГУМа в историческом центре Казани, по уточненным данным, составляет шестьдесят квадратных метров, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По ее данным, когда на место прибыло первое пожарное подразделение, было установлено, что горит кровля и утеплитель в наружной стене на площади 60 кв. м. В данный момент в чердачном помещении наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. м, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье загорелся фасад здания казанского ГУМа на площади 20 кв. метров. По данным МЧС, причиной пожара стало "пригорание пищи" в одном из кафе.