В Якутске спустя неделю потушили пожар на мусорном полигоне
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожар на мусорном полигоне в Якутске, длившийся более недели, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба администрации города.
"Очаг возгорания на полигоне захоронения ТКО полностью ликвидирован, задымление остановлено", - говорится в сообщении.
Площадь горения мусора составляла 3 тыс. кв. м.
Мусорный полигон загорелся 13 марта. Тушение с этого момента велось круглосуточно. Пресс-служба Госкомобеспечения Якутии объясняла долгое тушение пожара тем, что горели в основном нижние пласты насыпи мусора.