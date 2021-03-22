В Хабаровском крае выступили против строительства метанолового завода

Архивное фото Фото: Yue Jianwen/VCG via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Жители Аяно-Майского района Хабаровского края проголосовали против строительства метанолового завода Sherwood Energy за 40 млрд руб. на своей территории, сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, против строительства высказались 90% проголосовавших. Врио губернатора заверил, что на это мнение власти намерены ориентироваться в дальнейшем при принятии решений по этому вопросу.

Газохимический промышленный технопарк в Аяне планировала построить гонконгская Sherwood Energy. В целом в проект по разведке, разработке, транспортировке и переработке газа в Якутии и Хабаровском крае компания готова была вложить 740 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках метанолового проекта Sherwood Energy вложит 250 млрд рублей в разведку и разработку нефтяных и газовых участков в западной части Якутии, а также создаст за 300 млрд рублей производство метанола на 7,2 млн тонн природного газа в год.

Кроме того, в рамках проекта предполагалось строительство за 150 млрд рублей трубопровода для транспортировки 20 млрд куб. метров природного газа в год из Якутии в город Аян Хабаровского края. Принимать газ должен газохимический промышленный технопарк, стоимость которого оценивалась в 40 млрд рублей.

Сообщалось также, что ресурсной базой проекта должны были стать месторождения "Туймааданефтегаза" (его контролирует китайская Sirius) и "ГДК Ленск-газ" (подконтрольна властям Якутии).

Sherwood Energy - дочерняя структура китайской Sirius Holding, которая в последние годы интересуется нефтегазовыми проектами на Дальнем Востоке.