Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:10Заразились
на 21.03В России 4 456 869+9 299В мире 122 813 796+498 140

В Хабаровском крае выступили против строительства метанолового завода

В Хабаровском крае выступили против строительства метанолового завода
Архивное фото
Фото: Yue Jianwen/VCG via Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Жители Аяно-Майского района Хабаровского края проголосовали против строительства метанолового завода Sherwood Energy за 40 млрд руб. на своей территории, сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его словам, против строительства высказались 90% проголосовавших. Врио губернатора заверил, что на это мнение власти намерены ориентироваться в дальнейшем при принятии решений по этому вопросу.

Газохимический промышленный технопарк в Аяне планировала построить гонконгская Sherwood Energy. В целом в проект по разведке, разработке, транспортировке и переработке газа в Якутии и Хабаровском крае компания готова была вложить 740 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в рамках метанолового проекта Sherwood Energy вложит 250 млрд рублей в разведку и разработку нефтяных и газовых участков в западной части Якутии, а также создаст за 300 млрд рублей производство метанола на 7,2 млн тонн природного газа в год.

Кроме того, в рамках проекта предполагалось строительство за 150 млрд рублей трубопровода для транспортировки 20 млрд куб. метров природного газа в год из Якутии в город Аян Хабаровского края. Принимать газ должен газохимический промышленный технопарк, стоимость которого оценивалась в 40 млрд рублей.

Сообщалось также, что ресурсной базой проекта должны были стать месторождения "Туймааданефтегаза" (его контролирует китайская Sirius) и "ГДК Ленск-газ" (подконтрольна властям Якутии).

Sherwood Energy - дочерняя структура китайской Sirius Holding, которая в последние годы интересуется нефтегазовыми проектами на Дальнем Востоке.

Хабаровский край Sherwood Energy Гонконг

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 марта

Причину переноса запуска "Союза" с Байконура устранили

Источник рассказал о подаренных пензенскому губернатору часах за 5 млн руб.

Источник рассказал о подаренных пензенскому губернатору часах за 5 млн руб.

Работу шахты в Белгородской области приостановили из-за пожара

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Членство губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановят

Пожар на шахте в Белгородской области привел к эвакуации более 200 горняков

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

Губернатора Пензенской области задержали

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');