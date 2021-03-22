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В Омской области охранник кафе застрелил посетителя-скандалиста

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Омской области в отношении охранника придорожного кафе, застрелившего посетителя из-за украденных продуктов и бутылки водки, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

Сообщение об убийстве 49-летнего жителя поселка Октябрьский в Тюкалинском районе у придорожного кафе на 144-м км трассы Омск-Тюмень поступило в местный отдел полиции в субботу.

"По версии следствия, ранее судимый 48-летний мужчина, работающий охранником, в ходе конфликта выстрелил из охотничьего ружья в голову потерпевшему, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала конфликтовал с персоналом кафе, требуя позвать директора, а затем похитил продукты и спиртное в соседнем вагончике, где находились охранники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону "Интерфаксу" уточнили, что после того как потерпевший зашел в магазин и схватил с прилавка бутылку водки, палку колбасы и еще какие-то продукты, охранник поспешил следом за ним и, выстрелив несколько раз в землю рядом с его ногами, потребовал вернуть похищенное. Однако посетитель вместо этого заскочил в вызванную им машину такси. Тогда фигурант сказал водителю, чтобы он вышел из машины, и выстрелил сельчанину в голову.

Потерпевшего доставили с места в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СУ СКР отмечают, что ранее фигурант провел 20 лет в колонии за бандитизм и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Освободился он 4 года назад.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Омская область СКР МВД

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