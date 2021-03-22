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Пропавший в горах КБР турист из Таганрога найден мертвым

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии обнаружили тело 38-летнего туриста из Таганрога, который накануне вечером отбился от группы и потерялся на склоне Эльбруса, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по КБР.

Тело туриста нашли в расщелине водопада "Азау" на глубине примерно 20 метров днем в понедельник, сказал сотрудник МЧС.

В настоящее время спасатели транспортируют тело погибшего с высокогорья для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Сообщение от руководителя туристской группы о том, что один из ее участников - житель Таганрога - не выходит на связь, поступило накануне, 21 марта, вечером в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР. Спасатели в этот же день начали поиски туриста и продолжили их утром 22 марта.

КБР МЧС Эльбрус Таганрог

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