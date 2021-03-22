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Россия увеличила экспорт мяса птицы на 31%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2020 году экспортировала мясо птицы на $427,2 млн, что на 31% больше, чем в 2019 году, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. В натуральном выражении экспорт мяса птицы составил 295 тысяч тонн.

Как сообщил через пресс-службу глава центра Дмитрий Авельцов, внутренние потребности страны в мясе птицы сейчас полностью обеспечены, отрасль имеет большой экспортный потенциал.

"Однако на экспорт отправляется около 6% всего производимого в России мяса птицы, поэтому наращивание экспортных отгрузок - один из основных драйверов рынка в текущем году", - добавил он.

По его словам, увеличившийся спрос на мясо в мире и открытие новых рынков дают России шансы расширить географию зарубежных поставок. Китайский рынок он назвал самым перспективным для российского экспорта, рынки Индонезии и Малайзии - недостаточно освоенными. Евросоюз и США планируют увеличить закупки, добавил он.

Одной из главных проблем отрасли Авельцов считает высокую зависимость от импортного племенного материала. Для загрузки птицефабрик страны, по его словам, ежегодно требуется около 3 млрд инкубационных яиц мясных кур. Большая часть производится на территории России от закупленного за рубежом племенного стада. Ежегодно птицеводы импортируют примерно 7 млн суточных цыплят и 766 млн инкубационных яиц. Отечественные селекционеры разрабатывают гибрид (кросс) мясных кур, который, возможно, станет заменой импортного материала.

Минсельхоз Дмитрий Авельцов Китай ЕС США Индонезия Малайзия

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