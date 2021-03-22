СКР возбудил дело после взрыва на АЗС в Новокузнецке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР возбудили уголовное дело после пожара на автозаправочной станции в Новокузнецке. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело расследуется по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По предварительным данным, загорелась топливно-воздушная смесь внутри резервуара для хранения топлива.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры области сообщает, что ведомством по факту ЧП организована проверка.

Очевидцы в соцсетях опубликовали видеозаписи с места происшествия, на которых видно, что на АЗС произошел взрыв, после чего строения станции начали гореть.

Как сообщалось, по данным МЧС в результате инцидента никто не пострадал, площадь пожара составила около 5 кв. м., возгорание было ликвидировано силами 20 спасателей. По фотографиям с места происшествия видно, что помимо самой АЗС пострадал автомобиль местной телекомпании.