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В Самарской области бабушка и ее 5-летний внук погибли, провалившись под лед

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели 54-летней женщины и ее 5-летнего внука, которые провалились под лед у Нефедовского причала на реке Криуша в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

На сайте поисково-спасательной службы региона уточняется, что трагедия произошла в воскресенье в 18:15 (17:15 по Москве). О происшествии сообщили очевидцы.

Женщина и ребенок не заметили под толстым слоем снега промоину и провалились под лед. Отмечается, что из-за высокого сугроба и тонкого льда они не смогли выбраться из полыньи. "Лишь с помощью новокуйбышевских спасателей в 19:30 пострадавших доставили до береговой линии и передали полицейским", - говорится в сообщении.

Спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на подтаявший лед.

Самарская область

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