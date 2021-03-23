Один человек погиб во время пожара в реабилитационном центре в Красноярском крае

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел в социально-реабилитационном центре для зависимых в поселке Сорокино Манского района Красноярского края, погиб один человек, пострадали трое, сообщили журналистам в главном управлении МЧС по региону во вторник.

Пожар начался накануне вечером в трехэтажном частном жилом доме, где располагался реабилитационный центр благотворительного фонда "Инициатива добра". К моменту приезда пожарных горел уже весь дом. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек.

"Пожар ликвидирован в 3:00 (23:00 мск), травмированы 3 человека, 1 погиб. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - сказал сотрудник пресс-службы.

В тушении участвовали 14 человек и 6 единиц техники.

В пресс-службе красноярской краевой прокуратуры так же сообщили, что проводят проверку по данному факту и уточнили, что в настоящее время "сведений об оказании платных услуг в реабилитационном центре не имеется".