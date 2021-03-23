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Рабочий погиб на шахте в Хакасии, попав в конвейер для руды

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства ЧП на руднике в Хакасии, в результате которого в шахте погиб рабочий, сообщает во вторник пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

Сообщение о гибели 33-летнего машиниста конвейера ООО "Абаканский рудник" в городе Абаза следовали получили накануне. Инцидент произошел вечером в шахте предприятия на глубине 200 метров.

По данным следствия, во время уборки рабочего места мужчина попал под нижний ролик ленточного конвейера, подающего руду в емкостный бункер, он умер от травм на месте происшествия.

Хакасия

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