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В Уфе пятилетний мальчик выжил после падения с 12-го этажа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пятилетний мальчик в Уфе госпитализирован после падения из окна квартиры на 12-м этаже, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел вечером 22 марта: мать отлучилась, а ребенок остался в комнате один. Мальчик залез на подоконник и выпал из окна. Падение смягчил снег.

Мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время следователи проводят проверку в связи с инцидентом.

Уфа

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