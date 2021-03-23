Хинштейн призвал Twitter начать диалог с российскими властями

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал "хорошим симптомом" то, что Twitter начал удалять запрещенный в РФ контент, но заявил, что сервису нужно также начать диалог с российскими властями для того, чтобы снять текущие ограничения и угрозу дальнейших санкций.

"Если администрация Твиттера сменила гнев на милость и снизошла до того, чтобы начать выполнять требования российской стороны - это очень хороший сигнал и симптом. Но мне представляется, что помимо самого начала процедуры удаления, необходимо все-таки и начать какой-то диалог с российской стороной", - сказал Хинштейн "Интерфаксу" во вторник.

Так он ответил на вопрос о перспективах снятия ограничений с Twitter в свете того, что компания начала блокировать запрещенные в РФ сообщения.

Парламентарий отметил, что его комитет готов предоставить свою площадку для обсуждения ситуации с Twitter со всеми заинтересованными сторонами. В начале апреля, по словам Хинштейна, состоится специальное заседание комитета, посвященное регулированию интернета и соцсетей в свете поправок в профильное законодательство.

"Туда будут приглашены представители Твиттера, и мы очень рассчитываем их там увидеть", - отметил депутат.

Ранее во вторник Роскомнадзор констатировал, что Twitter, работа которого в России была замедлена из-за несоблюдения российского законодательства, начал удалять запрещенный в стране контент. Тем не менее, темпы удаления в ведомстве считают недостаточными - удалено только около трети запрещенных материалов.