В Брянске задержали трех участников экстремистского объединения

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества в отношении трех жителей Брянска, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, с августа 2019 года по настоящее время подозреваемые состояли в межрегиональном общественном объединении "Союз Славянских Сил Руси" (признано в РФ экстремистским).

Подозреваемые принимали участие в организации деятельности экстремистской организации. Они арендовали помещение, где обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории РФ, нелегитимности силовых структур и ведомств. Кроме того, они вовлекали в объединение новых участников.

Решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых. Двое из них задержаны, еще с одного взято обязательство о явке.

Преступление выявлено сотрудниками УМВД совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).