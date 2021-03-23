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Бросившему гранату в жену и полицейских жителю Самары дали 15 лет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, бросившему гранату в свою жену и сотрудников полиции летом 2020 года. Об этом сообщает следственное управление по Самарской области.

Самарский областной суд приговорил Алексея Балакирева к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу 50 тыс. рублей и ограничению свободы на 1,5 года.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пункту "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Судом установлено, что вечером 27 июля 2020 года житель Самары в состоянии алкогольного опьянения начал избивать жену. Соседи вызвали полицию.

В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. Женщина и двое полицейских получили ранения различной степени тяжести. Несмотря на ранения сотрудники МВД задержали мужчину, который держал в руках еще одну гранату Ф-1.

Все потерпевшие были госпитализированы.

Самара

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