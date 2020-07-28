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В Самаре дебошир подорвал гранатой жену и двух полицейских

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области возбудило ряд уголовных дел в отношении жителя Самары, бросившего в жену и полицейских гранату, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 27 июля пьяный мужчина 1962 года рождения в ходе ссоры начал избивать жену. "Соседи вызвали сотрудников полиции. В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину", - говорится в сообщении.

Женщина и двое полицейских получили повреждения различной степени тяжести. Несмотря на ранения, сотрудники МВД задержали мужчину, который держал в руках предмет, похожий на гранату. На место происшествия была вызвана группа разминирования ОМОН управления Росгвардии по Самарской области.

"Осмотрев предмет, который собирался бросить подозреваемый, взрывотехники пришли к выводу, что это готовая к применению боевая граната Ф-1. Сотрудники Росгвардии обезвредили ее", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что в настоящее все потерпевшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч.3 ст. 30, п."е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч.1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. На допросе задержанный отрицал, что умышленно причинил травмы потерпевшим.

В сообщении СКР также отмечается, что в рамках расследования назначены судебно-медицинские, взрывотехническая и комплексные судебные экспертизы.

Накануне, 27 июля, сообщалось о ранении одного полицейского, в которого бросил гранату самарский дебошир. В региональном управлении СКР "Интерфаксу" заявили, что пострадавший сотрудник МВД был госпитализирован.

СКР Самара Самарская область МВД

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