Заседание Президиума РАН: химия в кризисе или развивается?

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук на своем сегодняшнем заседании рассмотрел вопросы развития химии и химической промышленности в стране, сообщает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Корр.: Причиной рассмотрения сегодняшнего вопроса стала обеспокоенность ученых серьезным отставанием химии как науки и химической промышленности от стран Запада и Китая. Особенно это касается развития новых технологий. Ученые в связи с этим обсуждали предложения, что может сделать академическая наука в восстановлении химического комплекса отечественной промышленности и в каком состоянии она находится.

Сергеев: в химической науке произошло ошеломляющее развитие!

Корр.: Открывая заседание, президент Академии наук Александр Сергеев отметил, что за последние 30 лет "мы наблюдаем удивительные и качественные изменения в различных областях фундаментальной и прикладной химии". По его мнению, в химической науке произошло "совершенно ошеломляющее развитие".

Сергеев: Мы это видим по результатам работы наших химических институтов. Сейчас даже можно просмотреть фильм, который рассказывает о том, как на нано-уровне происходит химическая реакция, а это значит, что мы не только можем наблюдать, но и сами направлять эти химические реакции. А управление ими на определенном молекулярном уровне позволяет создавать и новые молекулы, и новые вещества.

Химия позволяет понять очень многое. Раньше об эмоциях людей, об их взаимоотношениях, даже о любви с некоторым вульгарным оттенком говорили, что это просто "химия". Но теперь с помощью современной науки мы четко можем понять, как устроена жизнь, что такое мысль, как устроены и развиваются эмоции.

Сейчас химия в медицине – это не только создание новых лекарств. Главное, что она позволяет нам дойти до уровня понимания функционирования самой нервной системы, функционирования мозга и дает возможность понять, что там происходит, причем на уровне элементарных химических реакций.

А роль химии в вопросе изучения окружающей среды? Она позволяет нам понять не только то, из чего состоит и как функционирует окружающий мир, но и как эти развивающиеся в природе процессы можно использовать даже в промышленном производстве. Химия позволяет еще глубже изучить вопросы экологии и окружающей среды.

Корр.: По его мнению, заседание президиума по обсуждению этого вопроса должно привлечь к себе серьезное внимание и научных кругов, и средств массовой информации, и самих органов власти, с тем чтобы все поняли, что "химия – это великая наука XXI века, и ее нужно всячески поддержать"

Но от Страны Советов отстаем

С основным докладом выступил академик Михаил Егоров.

Егоров: Мы живем в материальном мире и по своей сути являемся некими химическими фабриками, где ежесекундно происходят миллиарды химических реакций. На сегодня во всем мире известно свыше 100 млн химических соединений, и их количество ежедневно возрастает минимум на 20 тысяч. Это значит, что химия практически имеет неограниченные возможности. И от того, насколько она развита и будет развиваться, во многом будет зависеть будущее нашей страны.

Корр.: Судя по докладу, у академика достаточно пессимистический взгляд на состояние химической промышленности в современной России. Для сравнения он напомнил, что с 1965 по 1980 годы в Советском Союзе было построено свыше 400 новых химических предприятий, и химическая промышленность СССР была одной из лучших в мире.

Егоров: К сожалению, сейчас у нас далеко не такая хорошая ситуация. Если уровень развития фундаментальной химии в России не хуже, чем в других развитых странах, а по некоторым направлениям мы занимаем лидирующее место, то гораздо сложнее обстоит дело в химической промышленности. И это при том, что в некоторых областях экономики эта наука играет ключевую роль. Например, аэрокосмическая отрасль, автомобильная промышленность, добыча ресурсов на 100% зависят от химии, но инвестиции в эту науку, к сожалению, недостаточны.

По данным на 2018 год, Россия выделяет на развитие этой отрасли $54 млрд в год, а Китай – $1 трлн 198 млрд. Китай сегодня является лидером в химической промышленности и по ее развитию обгоняет и Соединенные Штаты, и Евросоюз.

До тех пор, пока наша химическая промышленность не будет проявлять интерес к отечественным разработкам и до тех пор, пока развитие системы непрерывной подготовки кадров будет на современном низком уровне, ничего хорошего ожидать не приходится.

Хуже другое. В стране сейчас закупаются современные заводы, но все они имеют лицензионное обременение, то есть зарубежное, что, соответственно, тормозит развитие.

Корр.: Докладчик делает вывод, что, по его мнению, "состояние химической промышленности в стране в настоящее время является критическим".

И что надо делать?

Корр.: Президент РАН Сергеев задал конкретный вопрос докладчику: "Учитывая состояние нашей экономики сегодня и сложную геополитическую ситуацию, что вы предлагаете?"

Егоров: Химическая промышленность очень сильно зависит от состояния инвестиций, причем инвестиций не только частного сектора, но и государственных, потому что без государственной поддержки химическую промышленность развить вряд ли удастся. Большинство товаров, в частности 100% катализаторов и 90% полимерных материалов, привозятся из-за рубежа, и это не может не вызывать опасений для национальной безопасности.

А чем мы торгуем? Минеральными удобрениями? Но 80% их идет на экспорт, и значит, нашим фермерам перепадают только остатки. Поэтому необходимо разработать сбалансированную государственную программу развития химических производств, чтобы не покупать за рубежом исходные материалы.

Корр.: С ним вступил в спор Сергеев.

Сергеев: Вы говорите, что до тех пор, пока наша химическая промышленность не будет проявлять интерес к отечественным разработкам, ничего хорошего не будет. Мы сейчас покупаем хорошие современные заводы, но отечественные катализаторы в них мы использовать не можем. Мы живем при капитализме. Если бизнес считает, что ему лучше закупить завод, то бизнес прав, он вынужден считать свои прибыли, и другого подхода мы от него требовать не можем. Да, вы правы, что есть понятие национальной безопасности, и ключевые продукты мы должны производить сами. Но тогда речь должна идти не о разработке программы, а о том, чтобы поставить в известность о нашем мнении Совет безопасности страны и обратить внимание, что в этом есть угроза национальной безопасности.

Однако нельзя не обратить внимание и на то, что если мы не востребованы у инвесторов, то в этом, может быть, есть и наша вина. Мы все время говорим, что государство виновато. Понятно, что виновато, и компании виноваты. Но развитие экономики у нас определяется по другому пути, и если нам говорят, что нам не нужна наука, что мы пойдем другим путем, то, наверное, мы должны на себя посмотреть и подумать, в чем мы недорабатываем, и решать этот вопрос нужно сбалансированно, вместе с бизнес-структурами.

Корр.: Необходимость разработки государственной программы развития химии поддержал и академик Николай Каблов, но он предупредил, что эта программа не должна быть общей, она должна четко определять приоритеты. Среди таких приоритетов он назвал подготовку химиков-технологов.

"Сейчас институты их не выпускают, а без них нельзя развивать химическую промышленность", - сказал он.

Он также предложил направить обращение в Совет безопасности и указать конкретно и четко, какие проблемы угрожают безопасности страны.

В связи с этим президент РАН Сергеев обратил внимание присутствующих на то, что сейчас Дмитрий Медведев в президентских вертикалях будет возглавлять науку и технологии. К тому же, он является заместителем главы Совета безопасности, то есть президента страны. Именно в его адрес Сергеев и предложил направить соответствующую записку с выводами президиума РАН.

В дискуссии участвовали ряд академиков, представителей бизнес-структур и государственных организаций.

Академик Цивадзе в своем выступлении, хотя и кратко, но затронул очень важную для сегодняшнего дня тему – использование отходов как вторичного сырья. "На территории Российской Федерации, - сказал он, - находится 200 млн кубометров отходов городских очистных сооружений, которые содержат биологически активные вещества. Эти отходы сейчас утилизируются, а их можно перерабатывать. Это позволяет делать химия, и с ее помощью вторичные ресурсы можно уже использовать в качестве полезных продуктов".

На многие обвинения, которые звучали в адрес государства и, в частности, в адрес Минпромторга, ответил приглашенный на заседание президиума РАН директор департамента этого министерства Александр Орлов. В частности, он коснулся производства минеральных удобрений. "В прошлом году оно достигло 25 млн тонн. Наши сельхозпроизводители использовали из них всего 4 млн, то есть столько, сколько они запросили. Если в 2010 году наши производители использовали 2 млн тонн минеральных удобрений, то в прошлом году они запросили уже в два раза больше", - сказал он.

По данным Минсельхоза, к 2025 году объем потребления минеральных удобрений нашими сельхозпроизводителями достигнет 8 млн тонн. Но и производственные мощности увеличатся на это же количество. "Это значит, что никакого дефицита минеральных удобрений для наших производителей нет. Теперь что касается импортозависимости. Да, она у нас существует, но с 2014 году мы реализуем план импортозамещения в химической промышленности, и сейчас этот план насчитывает уже 136 проектов, а изначально в нем было только 20", - отметил он.

Президент РАН обратил внимание на резкий рост развития химической промышленности в Китае. По мнению Орлова, это происходит не потому, что сам Китай развивает свою химическую промышленность, а потому что все промышленно развитые страны за последние десятилетия постарались перенести свои опасные химические предприятия в Китай. "А у нас в стране", - сказал он, - создается в год по 20-30 предприятий химической промышленности. К тому же на действующих предприятиях идет модернизация".

В связи с этим он подчеркнул, что, по его мнению, нельзя говорить, что химическая промышленность в стране находится в критическом состоянии. "Да, она требует внимания и модернизации по ряду направлений, но это не означает критического состояния", - сказал он.

Эпилог

Четкого решения Президиум РАН так и не принял. Но стало ясно, что продолжение изучения этой проблемы - где находится наша химическая промышленность и что надо делать - теперь будет продолжено в ряде уже конкретных совещаний. Учёные совместно с представителями бизнеса и госструктур еще не раз встретятся, чтобы к взаимной пользе определить "дорогу жизни и развития" столь важной отрасли как химическая промышленность.