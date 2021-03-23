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Двое альпинистов из Москвы заблудились на склоне Эльбруса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Поисково-спасательную операцию по розыску двух альпинистов, заблудившихся на склоне горы Эльбрус на высоте около 3,2 тысяч метров, начали спасатели Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по КБР во вторник.

"Сообщение о том, что два альпиниста при акклиматизационной подготовке перед выходом на маршрут заблудились на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол, поступило в центр управления в кризисных ситуациях НУ МЧС России по КБР сегодня в 19:20", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, потерявшиеся альпинисты приехали из Москвы.

На поиски вышли спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. На данный момент с альпинистами налажена связь.

Эльбрус Кабардино-Балкария

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