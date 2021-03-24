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В Самарской области бывшего судью будут судить за взятку

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура предъявило обвинение в получении взятки за досрочное освобождение заключенного бывшему судье Волжского районного суда Самарской области, сообщает региональное надзорное ведомство.

Судье предъявлено обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Дело рассмотрит суд Кировского района Самары.

По версии следствия, в сентябре 2019 года пристав-исполнитель передал судье 250 тыс. рублей. Это был "аванс" за вынесение решения об условно-досрочном освобождении осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Всего судья должен был получить 500 тыс. рублей.

Получив деньги, судья был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что посредник уже приговорен к трем годам лишения свободы, а взяткодатель – к семи годам лишения свободы.

Самарская область

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