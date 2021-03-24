Госдума приняла закон о праве на налоговый вычет за занятия спортом

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые позволяют получить налоговый вычет по НДФЛ при оплате услуг, связанных с физкультурой и спортом.

Законопроект (№1048793-7) был внесен в парламент правительством.

Согласно документу, при определении налоговой базы по НДФЛ гражданин сможет получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП). Вычет можно получить также на детей и подопечных возрасте до 18 лет. Уточняется, что для организаций и ИП деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг должна быть основной.

Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами. То есть в качестве налогового вычета гражданин сможет получить обратно за год не более 15 600 рублей.

Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, на которые будет распространяться вычет, определит правительство. Список компаний и ИП, при покупке услуг в которых можно получить налоговый вычет, ежегодно до 1 декабря будет определять Минспорт на основании порядка, который также утвердит правительство.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ (год). На выработку перечня услуг, порядка формирования перечня компаний отводится 3 месяца.

К социальным налоговым вычетам относятся также расходы на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, расходы на накопительную часть трудовой пенсии.