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Полицию обяжут информировать избиркомы о судимостях кандидатов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в финальном, третьем чтении закон, обязывающий полицию предоставлять избиркомам данные о судимостях кандидатов на выборах, а органам власти - о судимостях организаторов публичных мероприятий.

Документом устанавливается обязанность полиции по запросам избиркомов и комиссий референдумов предоставлять им сведения обо всех судимостях кандидатов на выборах и референдумах, а также о случаях их привлечения к административной ответственности за пропаганду и распространение экстремистских материалов и символики (ст. 20.3 и 2.29 КоАП).

Полиция должна будет в том числе предоставлять материалы о судимостях членов избиркомов и фактах их привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах.

В закон "О полиции" (3-ФЗ) также вносятся изменения, согласно которым по запросам органов исполнительной и муниципальной власти и их должностных лиц полиция должна предоставлять сведения о судимости и административных правонарушениях организаторов публичных мероприятий.

Кроме того, полиция должна будет передавать органам государственной и муниципальной власти информацию о гражданах, необходимую для составления списков кандидатов в присяжные заседатели и предоставления услуг.

Инициатива (706820-7) была внесена в Госдуму Самарской областной думой в мае 2019 года и касалась исключительно предоставления полицией информации о кандидатах в присяжные заседатели региональным и муниципальным властям. Поправки о предоставлении данных о судимостях кандидатов на выборах и организаторов митингов были предложены ко второму чтению законопроекта главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым.

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