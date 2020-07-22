Предполагаемый организатор задержания Голунова попросил возобновить дело журналиста

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арестованный бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец сообщил, что добивается возобновления дела журналиста Ивана Голунова. Он заявил это в Мосгорсуде.

Ляховца считают организатором задержания Голунова по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков в июне 2019 года. Он уже не раз говорил, что журналиста задержали обоснованно, а вот закрытие его дела было политическим решением.

"Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, по-моему, которое было незаконно прекращено и необоснованно", - сказал он.

По его мнению, "не было проведено достаточно следственных действий, позволявших обосновано принимать такое решение".

Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырем бывшим полицейским, которых обвиняют в подбрасывании Голунову наркотиков и его незаконном задержании. При этом суд оставил их под стражей до 1 августа. 2 июня Басманный суд продлил им арест до 7 сентября.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. В ГУ МВД столицы заявили, что у него при себе нашли наркотики, а дома - много наркотиков и весы. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и предполагал, что его пытаются преследовать за его работу. 8 июня суд поместил его под домашний арест. На фоне широкой общественной кампании его уголовное преследование было прекращено за невиновностью. Однако осталось дело о незаконном обороте наркотиков, которые ему подбросили.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин заявил о том, что против пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. 30 января они были арестованы. Это Ляховец, Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. 14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

По версии следствия, Ляховец является организатором задержания Голунова и фальсификации доказательств против журналиста. Всем фигурантам вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков.