Эксперт заявила, что данных о влиянии COVID-вакцин на репродуктивную функцию нет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Научные данные не свидетельствуют о возможности вакцин от COVID-19 влиять на репродуктивную функцию, заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет", - сказала Долгушина журналистам в среду.

Она отметила, что "в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв (количество яйцеклеток, которого достаточно для зачатия ребенка - ИФ) у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин".

"При этом имеются сообщения о том, что перенесенная инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность. Поэтому профессиональное общество "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей", - говорит Долгушина.