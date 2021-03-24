В Обнинске разработали первый в России композит для высоких температур

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени Ромашина (Обнинск, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовало новый термо- и химически устойчивый композиционный керамический материал, сообщила пресс-служба предприятия.

"Новый керамический материал будет широко использоваться в производстве продукции гражданского назначения. В настоящее время композит с такими характеристиками в России не производит никто, но спрос на него есть. Изделия из такого материала незаменимы в металлургии, атомной энергетике, транспортном машиностроении", - приводит пресс-служба слова генерального директора ОНПП "Технология" Андрея Силкина.

Ученые "Технологии" начали разработки этого материала еще в 2019 году для предприятий атомной промышленности и в целях импортозамещения. В итоге была создана совершенно новая керамика на основе диоксида циркония, которая обладает высокой прочностью и твердостью, термостойкостью и ионной проводимостью, биологической инертностью и химической устойчивостью в расплавах металлов.

Материал выдерживает термоудар до 2000 градусов и может использоваться в агрессивной химической среде. Из такой керамики могут выпускать детали, которые эксплуатируются в условиях высоких температур, например огнеупорные форсунки, сопла для распыления металлических расплавов, дозаторы для непрерывной разливки сталей, тигли для индукционной плавки.

ОНПП "Технология" имени А.Г. Ромашина входит в госкорпорацию "Ростех". Основное направление деятельности ОНПП – проведение научных исследований и инновационных разработок в области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий и серийное производство наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, наземного, водного транспорта и вооружения.