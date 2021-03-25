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ФСБ проверяет МАУ "Город" в Екатеринбурге

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге сотрудники ФСБ пришли с проверкой в муниципальное автономное учреждение (МАУ) "Город", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Там заверили, что оказывают спецслужбе необходимую помощь.

Что стало поводом для проверки, представитель мэрии не знает.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству не смогли оперативно дать комментарий.

Учредителем МАУ является муниципальное образование "Город Екатеринбург", функции учредителя МАУ выполняет мэрия в лице департамента информационной политики. На сайте МАУ говорится, что целью учреждения является создание единой системы информирования населения для обеспечения информационной открытости мэра и других городских чиновников.

Екатеринбург ФСБ

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