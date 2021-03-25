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Лето 2020 г. в акватории Севморпути стало самым теплым за последние 70 лет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лето 2020 года в акватории Северного морского пути оказалось самым теплым среди летних сезонов за весь период наблюдений, начиная с 1951 года, сообщается в докладе Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за прошлый год.

Росгидромет отмечает, что в связи с возрастающим вниманием к изменениям климата на акваториях Северного Ледовитого океана, через которые проходят трассы Северного морского пути, проанализированы характеристики климата и ледовых условий в этом районе морской Арктики. "Лето 2020 года оказалось самым теплым среди летних сезонов за весь период наблюдений (с 1951 г.)", - говорится в документе.

В 2020 году летний морской ледяной покров в морях акватории Севморпути сократился к сентябрю до рекордно низкого уровня (26 тыс. кв. км). "Быстрое сокращение началось в 2001 г. от площади 1400 тыс. кв. км в сентябре, которая в 2005 г. составила всего 200 тыс. кв. км. В последние 15 лет площадь льда в сентябре колебалась около 200-300 тыс. кв. км, что в 5-7 раз меньше, чем в 1980-х годах, а 2020 г. опустилась ниже, чем в рекордном 2012 г. (37 тыс. кв. км)", - подчеркивается в докладе.

Северный морской путь Росгидромет

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