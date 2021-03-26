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Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Храмовый комплекс с Князь-Владимирским храмом, главным храмом Росгвардии, будет сдан в эксплуатацию 31 марта в подмосковной Балашихе, сообщил журналистам в пятницу куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

По его словам, накануне, в преддверии 210-й годовщины образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии, было получено заключение о соответствии (ЗОС) второй очереди храмового комплекса - это документ, который является ключевым при сдаче объекта в эксплуатацию на завершающем этапе строительства.

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Комплекс возводился на пожертвования прихожан, жителей микрорайона и православных росгвардейцев.

Великое освящение храма решено совершить 1 августа, к этому времени в Князь-Владимирской церкви разместят икону святого Владимира, которая сейчас хранится в Центральном музее войск национальной гвардии РФ.

Храм способен принять одновременно более 500 прихожан. Высота здания - свыше 40 метров, внутри два уровня: нижний крестильный храм и верхний, с тремя престолами. Здание выполнено бесстолбным, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля сделана из меди. С одной стороны от храма находится военный городок, в котором проживают семьи военнослужащих дивизии Росгвардии им.Дзержинского, а с другой - крупный микрорайон Балашихи.

Решение о возведении храмового комплекса было принято патриархом Кириллом и директором Росгвардии Виктором Золотовым чуть больше пяти лет назад, на возведение потребовалось четыре года.

Росгвардия РПЦ Балашиха

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