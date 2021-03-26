Законопроект о "зеленой" продукции могут принять в РФ до сентября

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Законопроект о продукции с улучшенными характеристиками ("зеленая" продукция) будет принят в этом году, до сентября, прогнозируют в Минсельхозе.

"Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Сейчас мы готовим поправки, депутаты и регионы высказали ряд предложений. В этом году законопроект точно будет принят действующим созывом Госдумы, до сентября", - заявил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов в Уфе в пятницу.

"Думаем, что будет создан очень хороший дополнительный продукт, который будет находить своего потребителя", - сказал он.

По его словам, пока министерство не оценивает долю такой продукции на продовольственном рынке. "Пока мы создаем нормативную базу, выпускаем стандарты. Потом уже будем смотреть, кто под эти стандарты может подходить. Но уже видим интерес товаропроизводителей", - заявил Увайдов.

Законопроект о "зеленой" продукции

Как сообщалось, законопроект, который регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, Госдума приняла в первом чтении 17 марта.

В пояснительной записке уточняется, что используемое в законопроекте словосочетание "сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками" применено как аналог мировой экологической маркировки. Маркировка необходима для доведения до потребителя информации об улучшенных аспектах продукции.

Согласно документу, Минсельхоз будет вести единый государственный реестр производителей экологической продукции, туда будут включаться компании, которые подтвердили улучшенные характеристики своих товаров. Перечень документов по стандартизации, в которых будет определены показатели "зеленой" сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, методы ее исследования (испытаний), измерений, правила сертификации, будут утверждены правительством РФ.

Согласно законопроекту, к "зеленой" продукции нельзя будет отнести продукцию, выращенную при помощи методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Коме того, документ вводит запрет на применение ионизирующего излучения, на использование упаковки, которая может привести к загрязнению улучшенной сельскохозяйственной продукции. Производители должны будут использовать повторно перерабатываемую или биоразлагаемую упаковку.

При выращивании такой продукции необходимо применять умеренно опасные или малоопасные пестициды. Производители, отвечающие экологическим требованиям, при желании смогут разместить на продукции или транспортной таре специальный графический знак.

Создать защищенный бренд отечественной чистой, "зеленой", продукции поручил правительству президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в 2019 году.