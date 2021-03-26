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Сирота-льготник в Магадане получил срок за угрозу взорвать собор

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Магаданский городской суд приговорил горожанина к полутора годам лишения свободы за пьяный звонок с угрозой взорвать кафедральный Троицкий собор, если ему как сироте не предоставят положенную ему квартиру. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Звонок с угрозой поступил в экстренную службу "112" 6 марта. Собор проверили, бомбы там не нашли. В отношении звонившего возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте.

В суде он раскаялся.

Свято-Троицкий кафедральный собор Магадана - храм-памятник жертвам политических репрессий, один из крупнейших храмов на Дальнем Востоке.

Магадан Троицкий собор Магаданский городской суд

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