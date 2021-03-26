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Два дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом

Два дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом
МиГ-31. Архивное фото.
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Два российских дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом, доложил президенту РФ Владимиру Путину главком ВМФ РФ Николай Евменов. Военные самолеты осуществили дозаправку в воздухе.

Сверзвуковой МиГ-31 предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика.

С декабря 2020 года перехватчики МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка), сообщил ранее командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Сергей Авакянц. Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

В январе 2021 года стало известно, что военные разместили МиГ-31БМ на Новой Земле для контроля российской Арктики. Опытно-боевое дежурство истребителей-перехватчиков Северного флота на Новой Земле в современной истории России отрабатывается впервые.

Северный полюс Арктика Николай Евменов МиГ-31

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