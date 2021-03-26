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Руководство фракции ЕР рассмотрит инцидент с депутатом Геттой

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Инцидент на авиарейсе с депутатом Госдумы Антоном Геттой получит оценку фракции "Единой России" по возвращении депутатов из регионов, заявил руководитель думской фракции Сергей Неверов.

"По возвращении с региональной недели, конечно, я с ним предварительно побеседую, а дальше в зависимости от развития ситуации будут приниматься какие-то решения", - сказал "Интерфаксу" в пятницу Неверов.

Неделя с 29 марта в графике депутатов - "региональная", когда парламентарии выезжают в регионы, которые представляют в Госдуме.

Ранее в СМИ появилась информация о письме "Аэрофлота" с жалобой на депутата Антона Гетту в связи инцидентом во время рейса Москва - Казань. Сообщается, что Гетта с еще одним пассажиром бизнес-класса устроили дебош на борту, мешали работе экипажа и требовали "новых порций алкоголя". По прилете в Казань обоих передали полицейским.

"Интерфакс" не располагает комментариями депутата Гетты по поводу этой информации.

Антон Гетта является членом фракции "Единой России", а также входит в Центральный штаб ОНФ. Он занимает пост зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку.

Антон Гетта Госдума Единая Россия Сергей Неверов Аэрофлот

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