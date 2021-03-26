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Что произошло за день: пятница, 26 марта

Назначение врио пензенского губернатора, продолжающаяся блокада Суэцкого канала и индексация социальных пенсий

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 3,4%. Решение в целом затронет более 3,9 млн человек: такие пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, инвалиды и те, кто потерял кормильца.

- МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ. По действующим правилам, при достижении 20 и 45 лет паспорт РФ становится недействительным. Гражданину дается 30 дней на его замену. МВД предлагает сделать паспорт на эти 30 дней действительным.

- В России за сутки выявлено 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Второй день подряд количество новых заражений превышает отметку в 9 тыс. В Москве суточный COVID-прирост продолжил расти третий день подряд.

- Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области. Сенатор заявил, что к работе на этой должности готов, а Пензенская область для него не просто точка на карте, а регион, где он родился и вырос.

- В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной. Дмитрий Песков заявил, что такие обращения должны быть адресованы ФСИН. Он также отметил, что в Кремле не видят системных проблем с организацией медицинского обеспечения в исправительных учреждениях, и подчеркнул, что это не зона ответственности Администрации президента.

- Сразу три атомных ракетоносца ВМФ РФ всплыли из-подо льда в Арктике. Главком ВМФ РФ Николай Евменов в докладе Владимиру Путину отметил, что они всплыли в назначенное время в районе радиусом 300 метров. Главком также сообщил, что два российских дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом.

- Провалилась новая попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщил технический оператор судна. Судоходные компании уже начали менять маршруты из-за пробки в Суэцком канале. Эксперты считают, что блокада канала будет выгодна таким поставщикам СПГ, как РФ, Норвегия и США.

- Италия попросила Россию вывести пармезан из-под контрсанкций. Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил, что этот сыр попал в черный список по ошибке, "поскольку это не свежий сыр, он без лактозы".

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