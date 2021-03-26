В России за сутки выявлено 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Еще 9167 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

После небольшого снижения числа новых случаев коронавируса во вторник и в среду, вторые сутки подряд количество новых заражений вновь превышает 9 тыс. Эпидемиологи считают суточные колебания нормальными, отмечая, что в РФ идет процесс стабилизации ситуации.

Скончались от вируса 405 человек за сутки. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 97 017.

Поправились и выписаны 4,12 млн пациентов, в том числе 10 880 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах РФ. Суточный прирост в Москве составил 1813.

Наименьший прирост за сутки зафиксирован в Еврейской АО, Тыве и Чукотском АО - по два случая, в Ненецком АО - один случай.

За все время пандемии коронавируса в России было зафиксировано 4,5 млн эпизодов заражения коронавирусом. По этому показателю РФ занимает пятое место в мире. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россию опережают США (30,07 млн), Бразилия (12,32 млн), Индия (11,84 млн) и Франция (4,48 млн). В Великобритании 4,33 млн эпизодов COVID-19.