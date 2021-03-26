Суточный COVID-прирост в Москве продолжил расти третий день подряд

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Еще 1 813 случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за последние 24 часа, суточная заболеваемость COVID-19 в столице растет третий день подряд, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Накануне сообщалось об обнаружении 1 787 инфицированных, днем ранее - о 1 431 случае.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 млн 019 122 столичных жителя.

Вылечился от коронавирусной инфекции за сутки 1 551 москвич, всего заболевание смогли победить 938 673 жителя города.

За сутки скончались 55 пациента, общее число жертв от заболевания в Москве достигло 16 392 человек.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.