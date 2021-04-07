Новый циклон ударит по Камчатке штормовым ветром и дождем со снегом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Тихоокеанский циклон, приближающийся к берегам Камчатки, испортит в четверг погоду на полуострове, сообщает в среду Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"8 апреля во второй половине дня под влияние атмосферного вихря попадут южные и восточные районы: Алеутский округ, Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий, Карагинский, Олюторский, Мильковский, Елизовский районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинск", - говорится в сообщении.

Там прогнозируются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя со снегом. Ветер на юго-восточном побережье в порывах может достигать 20 м/с, на юго-западном побережье - до штормовых 30 м/с.

В пятницу циклон продолжит портить погоду в южных и центральных районах полуострова. Кроме этого, в Усть-Камчатском районе и Алеутском округе синоптики прогнозируют умеренные, местами сильные осадки в виде дождя со снегом. Порывы ветра могут достигать 30 м/с, говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей территорий, попадающих под удар стихии, позаботиться о собственной безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а если ехать надо - быть предельно осторожными. Туристическим группам и охотникам на время циклона следует воздержаться от выхода на маршруты.