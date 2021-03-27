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Что произошло за день: суббота, 27 марта

Победа над Словенией, контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть, в Белоруссии снова протестуют

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 8,8 тыс. новых заболевших коронавирусом. Скончались за этот период 387 человек. В столице за сутки зафиксирован 1 551 случай заболевания COVID-19.

- Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места. Для этого пришлось извлечь более 20 тыс. тонн грунта. Пока же сотни судов стоят в очереди на проход через Суэцкий канал, мировые перевозчики начали использовать маршруты в обход места ЧП. Эксперты считают, что причиной инцидента стали не только ветер и погодные условия, привести к нынешней ситуации могли технические или человеческие ошибки.

- В Белоруссии милиция задержала более 100 человек. В субботу оппозиция анонсировала несанкционированную акцию протеста. В центр Минска стянута спецтехника силовых структур.

- Сборная России со счетом 2:1 победила Словению в отборочном матче ЧМ-2022. Оба гола в составе российской команды забил Артем Дзюба.

- В НАСА сочли астероид Апофис безопасным для Земли на ближайшие сто лет. Ученые опасались, что астероид, названный в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы, опасно сблизится с Землей в 2029 и 2036 годах. Позднее эти прогнозы опровергли, но оставался риск столкновения в 2068 году.

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