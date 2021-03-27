Заболеваемость COVID-19 в Москве за сутки снизилась после 3 дней подъема

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 1 551 случай заболевания коронавирусом, что почти на 270 меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его данным, в минувшую пятницу сообщалось о 1 813 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась после трехдневного подъема.

За сутки коронавирус привел к смерти 54 человек. С начала пандемии скончались 16 446 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 368 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 940 тыс. 41 человек.

Накануне сообщалось о 1 551 выписанном и 55 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 марта составляет 1 млн 20 тыс. 673.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.