В России за сутки выявлено 8,8 тыс. новых заболевших коронавирусом

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Еще 8885 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Скончались за сутки 387 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ выросло до 97 404.

Поправились и выписаны 4,13 млн пациентов, в том числе 10 337 за сутки.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 1551. В Петербурге 749 новых случаев, в Московской области - 586.

Субъектами с наименьшими темпами прироста являются Еврейская АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Тыва и Чукотский АО - по два случая за сутки.

С начала пандемии коронавируса в России было выявлено 4,51 млн случаев. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (30,15 млн), Бразилии (12,4 млн), Индии (11,9 млн) и Франции (4,52 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,33 млн заболевших.