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Названы возможные причины нештатной ситуации в Суэцком канале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной ситуации, сложившейся с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале, заявил в субботу глава управления канала Усама Рабийе.

"Сильные ветры и погодные факторы - это не основные причины из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки", - сказал он.

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При этом Рабийе исключил как версию, возможные преднамеренные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования, документации для которого хватает.

Рабийе отметил некоторый прогресс в операции по снятию контейнеровоза с мели, но о каких-либо сроках возобновления судоходства через Суэцкий канал он говорить воздержался.

По его словам, сейчас проход через канал ожидает 321 судно, их командам власти предоставляют всю необходимую логистическую поддержку.

Суэцкий канал Ever Given

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