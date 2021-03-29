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Депутата Заксобрания Приморья будут судить за крупное мошенничество с землей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, которая обвиняется в крупном мошенничестве с земельными участками, сообщило в понедельник надзорное ведомство.

"По версии следствия, с июня 2012 года по март 2018 года при пособничестве своей знакомой и бывшего супруга, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, обвиняемая оформила в собственность 24 земельных участка", - говорится в сообщении.

Часть участков были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранами боевых действий, еще несколько участков - по документам с недостоверными сведениями. Эти документы затем позволили приобрести в собственность землю по льготной цене, в результате чего городскому округу причинен ущерб в размере свыше 17 млн рублей. Один участок обвиняемая оформила на себя, остальные - на родственников и знакомых.

Отмечается, что следствие и прокуратура приняли меры, в результате которых причиненный ущерб полностью возмещен.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока.

Как сообщалось, зимой депутат была отправлена под домашний арест.

На сайте краевого Заксобрания указано, что она входит в комитет по социальной политике и защите прав граждан, является председателем правления отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" в Приморском крае.

Приморский край

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