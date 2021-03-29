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Мишустин поручил расширить к лету туристический кешбэк для учащихся

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Программа туристического кешбэка за путешествия по России уже этим летом может стать доступна для учащихся средних и высших учебных заведений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Конечно, важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране. Дмитрий Николаевич (Чернышенко), прошу детально проработать вопрос, чтобы уже этим летом школьники и студенты смогли воспользоваться возможностями программы", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он напомнил, что ранее президент поручил правительству сделать доступной программу туристического кешбэка для школьников и студентов на протяжении всего года. "Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение 2 млрд рублей", - сказал премьер.

На прошлой неделе в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" один из участников предложил президенту РФ Владимиру Путину подумать над созданием программы по частичной компенсации затрат на внутренние путешествия молодежи и детям.

Путин согласился с предложением и добавил: "Первое, что нужно сделать, – это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем – кешбэк, действовал для них круглый год. И второе: надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк. И я попрошу правительство над этим подумать".

Михаил Мишустин

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