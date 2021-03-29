Счетная палата предложила пересмотреть подход к выплате помощи семьям

Алексей Кудрин считает необходимым учитывать дефицит доходов семьи и расширить круг получателей поддержки

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ предлагает распространить меры социальной поддержки бедных не только на семьи с детьми, но и на другие категории граждан, а также изменить способ их расчета, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые бы исходили из дефицита доходов семьи, и распространялись бы на другие категории населения, а не только имеющих детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент", - сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник.

По его словам, соответствующие предложения представлены в правительство.

Кудрин напомнил, что проведенный Счетной палатой в прошлом году анализ показал, что около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной политики, в их отношении "не существовало каких-либо форм поддержки". "Мы должны подумать, как дать возможность любому человеку, находящемуся ниже прожиточного минимума, обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, поддержку, а не остаться один на один с такой проблемой", - подчеркнул он.

Еще одним вариантом увеличения поддержки является распространение детского пособия на детей до 17 лет. "Но даже в этом случае не всегда ребенок или семья выйдет из зоны бедности. Потому что, когда мы говорим, что пособие может быть около 12 тысяч в расчете на ребенка, то при его выплате дефицит дохода может быть больше, и при распределении в среднем на члена семьи все они остаются ниже прожиточного минимума, в любом случае, даже при выплате пособия", - сказал Кудрин.

В итоге получается, что "мы (государство - ИФ) считаем, что мы как бы выплатили свою моральную миссию перед ребенком, но этот доход распределяется на всех членов семьи формально, и даже по статистике семья все равно останется в зоне ниже прожиточного минимума, если дефицит дохода больше суммы этого пособия", заключил глава Счетной палаты.