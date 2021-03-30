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В правительстве отрицают возможность подорожания молока из-за экосбора

В правительстве отрицают возможность подорожания молока из-за экосбора
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В правительстве отрицают возможность подорожния молока на 10-15% из-за экологического сбора, заявили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки", - сообщила пресс-служба.

О возможном подорожании молока написали "Известия". По сведениям газеты, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть новые требования по экосбору как слишком жесткие. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу, сообщила газета.

"Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых. С 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован, - сообщили в пресс-службе Абрамченко. - Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан".

"Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию. Новый, экологичный, подход и по экспертным оценкам, и по расчётам Минэкономразвития не приведет к росту цен", - считают в правительстве.

Виктория Абрамченко РСПП Михаил Мишустин

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