Двое казанцев устроили в своих квартирах склад оружия и боеприпасов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в квартирах двух жителей Казани, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РФ во вторник.

"Обнаружено 98 предметов (...) ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы. Часть изъятого является пригодным для стрельбы оружием, восстановленным из деактивированных образцов", - говорится в сообщении.

В квартире второго подозреваемого были найдены самодельный револьвер, предназначенный для стрельбы боевыми патронами, полкилограмма пороха и более 350 единиц боеприпасов различного калибра.

По версии полицейских, подозреваемые могли с помощью замены деталей или внесения изменений в конструкцию переделывать пневматическое и деактивированное оружие в боевое.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.