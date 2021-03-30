Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Кадыров попросил не пугать израильтян "несуществующими чеченскими террористами"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на включение республики Советом безопасности Израиля в список регионов, где якобы сохраняется высокая террористическая угроза для израильтян.

"Совет безопасности Израиля не стал отходить от традиции и в очередной раз включил Чеченскую Республику в список регионов, где якобы сохраняется высокая террористическая угроза для израильтян. Учитывая присутствие и активность террористических групп в ЧР, израильским гражданам рекомендовано не посещать наш регион", - написал Кадыров у себя в телеграме.

"Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили", - отметил глава региона.

По его словам, Совет безопасности подчеркивает, что предупреждение носит рекомендательный характер, однако они появляются ежегодно.

По словам Кадырова, граждане Израиля активно приезжают в республику и занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют.

Израиль Чечня Рамзан Кадыров

Новости

Двое пострадавших при ЧП на судозаводе в Ленобласти госпитализированы

Два человека пропали и до четырех пострадали при ЧП с траулером в Ленобласти

Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под Петербургом

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

"Мытищинский стрелок" оказал ожесточенное сопротивление полиции

Путин призвал не допустить, чтобы родители забирали детей из школ из-за мигрантов

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

В СК заявили, что мытищинский стрелок заперся дома и еще не задержан

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Мишустин сменил руководителя Ростехнадзора

Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину

Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину
Пандемия коронавируса

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации

Песков заявил о просьбах стран Европы упростить въезд для вакцинации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');