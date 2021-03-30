Кадыров попросил не пугать израильтян "несуществующими чеченскими террористами"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на включение республики Советом безопасности Израиля в список регионов, где якобы сохраняется высокая террористическая угроза для израильтян.

"Совет безопасности Израиля не стал отходить от традиции и в очередной раз включил Чеченскую Республику в список регионов, где якобы сохраняется высокая террористическая угроза для израильтян. Учитывая присутствие и активность террористических групп в ЧР, израильским гражданам рекомендовано не посещать наш регион", - написал Кадыров у себя в телеграме.

"Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили", - отметил глава региона.

По его словам, Совет безопасности подчеркивает, что предупреждение носит рекомендательный характер, однако они появляются ежегодно.

По словам Кадырова, граждане Израиля активно приезжают в республику и занимаются бизнесом, отдыхают и путешествуют.