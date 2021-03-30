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"Академик Черский" направился к зоне достройки "Северного потока 2"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский", который должен присоединиться к строительству морского газопровода "Северный поток 2", после месяца тренировок у берегов Калининграда взял курс на запад, свидетельствуют данные систем контроля движения морских судов.

В начале марта "Черский" покинул германский порт Висмар, у причала которого он находился с конца января. В проектной компании Nord Stream 2 AG прокомментировали, что у берегов Калининграда он проведет ходовые и предэксплуатационные испытания, чтобы затем приступить к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании.

На укладке "Северного потока 2" с конца 2020 года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна".

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Академик Черский Северный поток 2

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