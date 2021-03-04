Трубоукладчик "Академик Черский" вышел из немецкого порта после месяца стоянки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" в четверг утром покинул немецкий порт Висмар, у причала которого он находился с конца января, свидетельствуют данные систем позиционирования морских судов.

Цель перехода "Черского" сформулирована максимально общо - offshore (море).

"Академик Черский", который является более современным и производительным судном по сравнению с трубоукладчиком "Фортуна", который уже полным ходом ведет укладку трубопровода "Северный поток 2", пока еще не задействован на стройке. Год назад "Черский" совершил переход из Находки в Балтийское море и с мая 2020 года находится в регионе проведения работ. Агентства по судоходству Дании и Германии, в водах которых идет достройка магистрали, пока не упоминали "Академика Черского" в числе судов, занятых на достройке магистрали.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).