В Петербурге задержан серийный разрушитель скульптур ангелов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в многолетнем серийном вандализме на кладбищах, сообщили в региональном управлении МВД и Ленобласти.

Задержанному 60 лет. По версии следствия, он на протяжении нескольких лет приходил на кладбище на юго-западе Петербурга, рядом с которым живет, и повреждал скульптуры ангелов на могилах: раскалывал им лица, отламывал крылья, заливал краской, иногда наносил нецензурные надписи.

При обыске дома у подозреваемого нашли балаклаву, банку с краской и испачканную одежду.

Мотив своих действий он сформулировать не смог.

Его отпустили под подписку о невыезде. В его отношении дело расследуется по статьям 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и 214 УК (вандализм).