Мэром Грозного стал Хас-Магомед Кадыров

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Городская дума Грозного по результатам тайного голосования избрала Хас-Магомеда Кадырова мэром Грозного, говорится в постановлении на сайте гордумы.

"Назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича", - говорится в документе.

Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности мэра Грозного, а до этого руководил администрацией главы и правительства Чечни. Помимо этого, он также работал на посту мэра Аргуна.