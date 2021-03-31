Большинство опрошенных заемщиков назвали ESG "хайпом" и "блажью"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Большинство опрошенных компаний-заемщиков считают ESG-повестку "хайпом" и "блажью", заявил на конференции "Будущее рынка устойчивого финансирования в России" управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов, представляя тематический доклад агентства.

Он также отметил, что основными драйверами развития "зеленых" инструментов выступят банки, а не компании.

"Ключевое противоречие, которое мы видим, заключается в том, что банки сделали очень сильный шаг вперед, с точки зрения ответов, которые мы получили, мы видим, что у половины крупнейших банков так или иначе к концу года появятся ESG-фильтры, ESG-оценки заемщиков. При этом 40% крупных банков, которых мы опрашивали, говорят, что так или иначе у них появляются прямые KPI, связанные с ESG-инвестициями и ESG-кредитованием. На другой стороне, на стороне заемщиков, в целом полный караул, потому что несколько топовых компаний, кто в первую очередь работает с западными рынками капитала, успели озаботиться и получением ESG-рейтингов, кто-то уже успел выпустить инструменты устойчивого развития, но общая картина, к сожалению, такая, что на земле и в реальном секторе пока ESG-повестка многими компаниями воспринимается как некая блажь, хайп и то, что к реальной жизни имеет очень опосредованное отношение", - сказал он.

В обзоре агентства говорится, что пока только 4% опрошенных компаний ввели в свою повестку утверждение ESG-стратегии.

По словам Митрофанова, этот разрыв с банками значителен, он будет иметь влияние на отношения заемщиков с банками. Расхождения в данном вопросе могут существенно изменить условия финансирования, особенно для компаний из "грязных" отраслей. Он добавил, что из опроса управляющих следует, что инвесторский спрос на такие инструменты формируется.

По прогнозам агентства, в 2021 году будет размещено не менее 10 выпусков "зеленых" и социальных облигаций, объем рынка предположительно достигнет 250 млрд рублей.

По данным "Московской биржи", в сегменте устойчивого развития сейчас размещены облигации на сумму 46 млрд рублей, кроме того, в прошлом году РЖД разместили выпуск бессрочных "зеленых" облигаций на 100 млрд рублей. Эксперты отмечают, что для развития сегмента необходима поддержка государства.

В качестве возможных мер поддержки руководитель ESG-банкинга ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков выделил субсидирование процентной ставки, налоговые льготы, специальное регулирование со стороны ЦБ, возможность привлекать ликвидность от ЦБ под залог таких инструментов.

"Здесь ничего точного говорить нельзя, потому что никаких точных договоренностей нет и по дорожной карте такие меры должны появиться до конца этого года, либо в начале 2022 года", - пояснил Аксаков.