Под Красноярском на берегу Енисея нашли незаконный скотомогильник

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура проверяет сообщения жителей Красноярска, обнаруживших на берегу Енисея место несанкционированного захоронения животных. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства в среду.

К проверке будут привлечены специалисты службы по ветеринарному надзору края. "Будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по осуществлению земельного контроля на данной территории. Будут привлечены и другие контролирующие органы для оценки загрязнения водного объекта и влияния отходов на качество питьевой воды", - отметил сотрудник пресс-службы.

Ранее местные жители сообщили в соцсетях, что нашли несанкционированное кладбище животных на берегу реки Енисей в черте Красноярска. Очевидцы выложили несколько фотографий, на которых видны останки крупного скота, плавающие в воде, а также многочисленные туши и кости на берегу. По их данным, скотомогильник расположен вниз по течению на правом берегу Енисея, между краевым центром и поселком Березовка, который находится ниже по течению реки.